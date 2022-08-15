В Качканаре пропала нуждающаяся в медицинской помощи бабушка
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Качканаре пропала 93-летняя Галина Семеновна Суслова. Ее местонахождение неизвестно с 17 августа. В поисковом отряде «Лиза Алерт» отмечают, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшей: рост 160 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, седые волосы.
В день пропажи женщина была одета в светло-коричневый плащ, платье, черные ботинки и черный платок.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Галины Сусловой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 70-54-52 или 112.
Приметы пропавшей: рост 160 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, седые волосы.
В день пропажи женщина была одета в светло-коричневый плащ, платье, черные ботинки и черный платок.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Галины Сусловой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 70-54-52 или 112.
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