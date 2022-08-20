В Екатеринбурге осудят виновника массового ДТП с участием рейсового автобуса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет автомобилист, который устроил массовое ДТП с участием рейсового автобуса. В результате аварии один человек получил тяжкий вред здоровью.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 28 декабря прошлого года водитель Renault Kangoo ехал по правой полосе на улице Сулимова в стороны Данилы Зверева. При перестроении на левую полосу, не включив поворотник, обвиняемый не уступил дорогу рейсовому автобусу с пассажирами.Для предотвращения столкновения водитель автобуса применил экстренное торможение, однако из-за скользкой дороги произошел занос автобуса на встречную полосу, где он столкнулся с Citroen Berlingo.В результате ДТП водитель легковушки Citroen Berlingo получил травмы, которые эксперты расценили как причинившие тяжкий вред здоровью.После аварии обвиняемый остановился и вышел из автомобиля, однако не поинтересовался, есть ли пострадавшие, не принял мер к вызову скорой медицинской помощи и полиции. Не дожидаясь сотрудников полиции, он оставил место происшествия.Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга. Водителю Renault Kangoo грозит до семи лет лишения свободы.