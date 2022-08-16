В Свердловской области автомобиль сбил двух 10-летних девочек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижней Салде водитель Suzuki Grand Vitara сбил на пешеходном переходе двух 10-летних девочек. ДТП произошло вчера около 17.00 напротив дома 158 по улице Фрунзе.По предварительной информации, водитель Suzuki Grand Vitara ехал по улице Фрунзе со стороны улицы Ломоносова, выехал на регулируемый пешеходный переход на красный свет и сбил двух девочек, которые переходили дорогу. Для пешеходов в тот момент горел разрешающий сигнал светофора.В результате ДТП двух 10-летних девочек доставили в ЦГБ Нижней Салды с различными травмами.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, за рулем легковушки находился 53-летний местный житель со стажем вождения 28 лет. Он пояснил, что ехал на зеленый сигнал светофора, во время движения его ослепило солнце, и он не заметил, как включился красный свет и начали движение пешеходы.Пострадавшие девочки шли на детскую площадку. Перед тем как перейти дорогу, они дождались разрешающего сигнала светофора и убедились, что их пропускают. Однако неожиданно с левой стороны их сбил автомобиль.