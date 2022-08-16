В столице Урала мужчина «насадил» каршеринговый автомобиль на забор

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Юго-Западном районе Екатеринбурга водитель каршерингового «Volkswagen Polo» не справился с управлением и налетел на забор. В результате металлическая труба ограждения пронзила лобовое стекло автомобиля.Как рассказали порталу E1.RU в ГИБДД, водитель сам явился в отделение полиции для оформления ДТП. Там инспектора провели освидетельствование и установили состояние опьянение – 0,792 мг/л выдыхаемого воздуха.Водитель объяснил сотрудникам полиции, что выпил уже после аварии, так как расстроился. В итоге на него составили протокол за употребление алкогольных напитков после аварии.