В столице Урала мужчина «насадил» каршеринговый автомобиль на забор
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня утром в Юго-Западном районе Екатеринбурга водитель каршерингового «Volkswagen Polo» не справился с управлением и налетел на забор. В результате металлическая труба ограждения пронзила лобовое стекло автомобиля.
Как рассказали порталу E1.RU в ГИБДД, водитель сам явился в отделение полиции для оформления ДТП. Там инспектора провели освидетельствование и установили состояние опьянение – 0,792 мг/л выдыхаемого воздуха.
Водитель объяснил сотрудникам полиции, что выпил уже после аварии, так как расстроился. В итоге на него составили протокол за употребление алкогольных напитков после аварии.
Как рассказали порталу E1.RU в ГИБДД, водитель сам явился в отделение полиции для оформления ДТП. Там инспектора провели освидетельствование и установили состояние опьянение – 0,792 мг/л выдыхаемого воздуха.
Водитель объяснил сотрудникам полиции, что выпил уже после аварии, так как расстроился. В итоге на него составили протокол за употребление алкогольных напитков после аварии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Под Нижним Тагилом подросток на квадроцикле влетел в забор
16 августа 2022
16 августа 2022
В Екатеринбурге автомобиль сбил подростка на электросамокате
18 августа 2022
18 августа 2022
Под Екатеринбургом перевернулся автомобиль с женщиной и ребенком
11 августа 2022
11 августа 2022