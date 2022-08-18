В свердловском посёлке Сарана сгорели 4 частных дома

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в Красноуфимском округе в посёлке Сарана этой ночью сгорели 4 частных дома. Площадь пожара составила 650 квадратных метров.Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, помимо частных домов, сгорели надворные постройки и автомобиль «Сhevrolet Niva». Также был поврежден ещё один частный дом и мебель внутри него.В тушении были задействованы 4 единицы техники и 35 огнеборцев, в числе которых была добровольная пожарная дружина посёлка. За час спасатели локализировали огонь. Ещё один час потребовался на то, чтобы ликвидировать открытое горение.