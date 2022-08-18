В свердловском посёлке Сарана сгорели 4 частных дома
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Свердловской области в Красноуфимском округе в посёлке Сарана этой ночью сгорели 4 частных дома. Площадь пожара составила 650 квадратных метров.
Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, помимо частных домов, сгорели надворные постройки и автомобиль «Сhevrolet Niva». Также был поврежден ещё один частный дом и мебель внутри него.
В тушении были задействованы 4 единицы техники и 35 огнеборцев, в числе которых была добровольная пожарная дружина посёлка. За час спасатели локализировали огонь. Ещё один час потребовался на то, чтобы ликвидировать открытое горение.
Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, помимо частных домов, сгорели надворные постройки и автомобиль «Сhevrolet Niva». Также был поврежден ещё один частный дом и мебель внутри него.
В тушении были задействованы 4 единицы техники и 35 огнеборцев, в числе которых была добровольная пожарная дружина посёлка. За час спасатели локализировали огонь. Ещё один час потребовался на то, чтобы ликвидировать открытое горение.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Из горящего дома в Алапаевске спасли человека
18 августа 2022
18 августа 2022
В Первоуральске сильный пожар уничтожил частный дом
12 августа 2022
12 августа 2022
Ночной пожар в Екатеринбурге вывел на улицу 10 человек
16 августа 2022
16 августа 2022