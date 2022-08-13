В уральской столице из-за пожара эвакуировали 75 жильцов девятиэтажки

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером в девятиэтажном доме на улице 40-летия Комсомола в Екатеринбурге случился пожар. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже. В результате было эвакуировано 75 человек.Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера в 23.13. Прибывшие на место пожара спасатели эвакуировали по лестничным маршам 70 человек, в том числе 10 несовершеннолетних. Ещё 3 взрослых и 2 детей были спасены звеном газодымозащитной службы.В 23.25 огонь на площади 20 квадратных метров был локализирован, в 23.31 огнеборцы ликвидировали открытое горение.«В тушении пожара были задействованы 8 единиц техники, 25 человек личного состава», – сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.