В уральской столице из-за пожара эвакуировали 75 жильцов девятиэтажки
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
Вчера вечером в девятиэтажном доме на улице 40-летия Комсомола в Екатеринбурге случился пожар. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже. В результате было эвакуировано 75 человек.
Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера в 23.13. Прибывшие на место пожара спасатели эвакуировали по лестничным маршам 70 человек, в том числе 10 несовершеннолетних. Ещё 3 взрослых и 2 детей были спасены звеном газодымозащитной службы.
В 23.25 огонь на площади 20 квадратных метров был локализирован, в 23.31 огнеборцы ликвидировали открытое горение.
«В тушении пожара были задействованы 8 единиц техники, 25 человек личного состава», – сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера в 23.13. Прибывшие на место пожара спасатели эвакуировали по лестничным маршам 70 человек, в том числе 10 несовершеннолетних. Ещё 3 взрослых и 2 детей были спасены звеном газодымозащитной службы.
В 23.25 огонь на площади 20 квадратных метров был локализирован, в 23.31 огнеборцы ликвидировали открытое горение.
«В тушении пожара были задействованы 8 единиц техники, 25 человек личного состава», – сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
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