В аварии на Армавирской в Екатеринбурге пострадал 17-летний мотоциклист

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера в Екатеринбурге во второй половине дня произошла авария с участием отечественного автомобиля «Lada Priora» и мотоцикла «Yinxiang». В результате столкновения пострадал 17-летний мотоциклист.Инцидент произошёл в 15:40 около дома №35 по улице Армавирская. По предварительным данным, водитель «Lada», выезжая с прилегающей территории, при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу, который двигался по главной дороге.«В результате аварии 17-летний мотоциклист с множественными ушибами тела был доставлен в больницу. Благодаря тому, что водитель мотоцикла передвигался в мотошлеме, тяжелых травм он не получил», – рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.