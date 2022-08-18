В аварии на Армавирской в Екатеринбурге пострадал 17-летний мотоциклист
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Вчера в Екатеринбурге во второй половине дня произошла авария с участием отечественного автомобиля «Lada Priora» и мотоцикла «Yinxiang». В результате столкновения пострадал 17-летний мотоциклист.
Инцидент произошёл в 15:40 около дома №35 по улице Армавирская. По предварительным данным, водитель «Lada», выезжая с прилегающей территории, при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу, который двигался по главной дороге.
«В результате аварии 17-летний мотоциклист с множественными ушибами тела был доставлен в больницу. Благодаря тому, что водитель мотоцикла передвигался в мотошлеме, тяжелых травм он не получил», – рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Инцидент произошёл в 15:40 около дома №35 по улице Армавирская. По предварительным данным, водитель «Lada», выезжая с прилегающей территории, при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу, который двигался по главной дороге.
«В результате аварии 17-летний мотоциклист с множественными ушибами тела был доставлен в больницу. Благодаря тому, что водитель мотоцикла передвигался в мотошлеме, тяжелых травм он не получил», – рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
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