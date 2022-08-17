Жители городов на берегу Исети бьют тревогу — гибнет рыба
Происшествия
Фото: ВК-сообщество «Наш Большой Исток» / vk.com/nash_bolshoy_istok
Тревожные новости приходят сразу из нескольких населённых пунктов Свердловской области. Их жители заметили, что в реке Исеть опять стала массово гибнуть рыба.
Первый сигнал поступил вчера, 18-го августа из посёлка Большой Исток. Местный рыбак пошёл наловить рыбки на уху, но быстро вернулся с печальными фотографиями вместо улова. На снимках, которыми мужчина поделился с подписчиками ВК-сообщества «Наш Большой Исток» — мёртвая рыбёха, плавающая кверху брюхом.
А сегодня похожие сообщения публикуют в соцсетях жители города Арамиль. И сопровождают их фотосвидетельствами такого же содержания: мёртвая рыба в водах Исети. Как утверждают арамильцы, погибшей рыбы очень много, её прибивает течением к берегам. И описывают то, что не способны передать фотоснимки: над рекой стоит «страшный смрад».
Свидетели рыбьего мора уверены — это следствие отравления воды какими-то химическими веществами, которые кто-то слил в Исеть. Напомним, летом этого года прокуратура уже проверяла причины массовой гибели рыбы в главной реке Свердловской области. Тогда подозревали, что это произошло из-за сброса кипятка на территории Верх-Исетского района.
Первый сигнал поступил вчера, 18-го августа из посёлка Большой Исток. Местный рыбак пошёл наловить рыбки на уху, но быстро вернулся с печальными фотографиями вместо улова. На снимках, которыми мужчина поделился с подписчиками ВК-сообщества «Наш Большой Исток» — мёртвая рыбёха, плавающая кверху брюхом.
А сегодня похожие сообщения публикуют в соцсетях жители города Арамиль. И сопровождают их фотосвидетельствами такого же содержания: мёртвая рыба в водах Исети. Как утверждают арамильцы, погибшей рыбы очень много, её прибивает течением к берегам. И описывают то, что не способны передать фотоснимки: над рекой стоит «страшный смрад».
Свидетели рыбьего мора уверены — это следствие отравления воды какими-то химическими веществами, которые кто-то слил в Исеть. Напомним, летом этого года прокуратура уже проверяла причины массовой гибели рыбы в главной реке Свердловской области. Тогда подозревали, что это произошло из-за сброса кипятка на территории Верх-Исетского района.
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