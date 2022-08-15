В салоне летевшего из Екатеринбурга в Турцию самолета произошло задымление
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В салоне самолета, летевшего из Екатеринбурга в Анталью, произошло задымление. Рейс выполняла авиакомпания Azur Air.
Как сообщается в телеграм-канале Aviaincident, вечером 18 августа во время снижения самолета произошло задымление салона, сработали датчики дыма в туалетных комнатах. Посадка в аэропорту Антальи прошла благополучно, аварийная ситуация в аэропорту не объявлялась.
В авиакомпании Azur Air подтвердили факт происшествия. Как передает Е1.RU, никто из пассажиров не пострадал. Самолет уже продолжил полетную программу.
Как сообщается в телеграм-канале Aviaincident, вечером 18 августа во время снижения самолета произошло задымление салона, сработали датчики дыма в туалетных комнатах. Посадка в аэропорту Антальи прошла благополучно, аварийная ситуация в аэропорту не объявлялась.
В авиакомпании Azur Air подтвердили факт происшествия. Как передает Е1.RU, никто из пассажиров не пострадал. Самолет уже продолжил полетную программу.
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