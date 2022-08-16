В Екатеринбурге из горящей пятиэтажки спасли пять человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге минувшей ночью произошел пожар в пятиэтажке на улице Чистова. Огнеборцы спасли из здания пять человек.Как рассказали в МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 22:35. Оказалось, что на первом этаже пятиэтажки загорелась коляска. До прибытия пожарных эвакуировались 14 человек. Огнеборцы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасли пять человек.В тушении пожара участвовали 11 спасателей. Возгорание потушили за две минуты.