Школьница на электросамокате попала в ДТП в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге школьница на электросамокате пересекала проезжую часть в неположенном месте и попала в ДТП. Авария произошла вчера в 21.10 на улице Палисадной.
По предварительным данным, водитель Citroen C-Elysee ехал по улице Палисадной со стороны 2-1 Новосибирской в сторону Окраинной и допустил столкновение с электросамокатом Whoosh под управлением девочки, пересекавшей проезжую часть в неположенном месте.
В результате ДТП 14-летнюю девочку госпитализировали с открытым переломом костей правой голени.
По словам матери девочки, дочь с разрешения взяла электросамокат и поехала на нем к друзьям.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем Citroen находился 34-летний мужчина со стажем вождения 14 лет. Он пояснил, что девочка на самокате неожиданно выехала на проезжую часть вблизи регулируемого перекрестка. Водитель применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.
По предварительным данным, водитель Citroen C-Elysee ехал по улице Палисадной со стороны 2-1 Новосибирской в сторону Окраинной и допустил столкновение с электросамокатом Whoosh под управлением девочки, пересекавшей проезжую часть в неположенном месте.
В результате ДТП 14-летнюю девочку госпитализировали с открытым переломом костей правой голени.
По словам матери девочки, дочь с разрешения взяла электросамокат и поехала на нем к друзьям.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем Citroen находился 34-летний мужчина со стажем вождения 14 лет. Он пояснил, что девочка на самокате неожиданно выехала на проезжую часть вблизи регулируемого перекрестка. Водитель применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.
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