Школьница на электросамокате попала в ДТП в Екатеринбурге



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге школьница на электросамокате пересекала проезжую часть в неположенном месте и попала в ДТП. Авария произошла вчера в 21.10 на улице Палисадной.По предварительным данным, водитель Citroen C-Elysee ехал по улице Палисадной со стороны 2-1 Новосибирской в сторону Окраинной и допустил столкновение с электросамокатом Whoosh под управлением девочки, пересекавшей проезжую часть в неположенном месте.В результате ДТП 14-летнюю девочку госпитализировали с открытым переломом костей правой голени.По словам матери девочки, дочь с разрешения взяла электросамокат и поехала на нем к друзьям.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем Citroen находился 34-летний мужчина со стажем вождения 14 лет. Он пояснил, что девочка на самокате неожиданно выехала на проезжую часть вблизи регулируемого перекрестка. Водитель применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.