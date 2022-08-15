Трёх екатеринбуржцев с челябинских гор снимали спасатели
Происшествия
Фото: Владислав Постников
Переоценили своё умение ориентироваться на местности трое молодых людей из Екатеринбурга. Поехав посмотреть красоты соседней, Челябинской области, они заблудились в горах и ночь провели под открытым небом.
Екатеринбуржцы отдыхали на территории национального парка Таганай, где установили палатки. В какой-то момент троица решила подняться на вершину таганайского горного хребта Откликной Гребень, чтобы окинуть взглядом окрестности. Но сделали они это вечером, и, когда начало темнеть, спуск назад найти не смогли. Подсказка другой туристической группы ещё больше запутало дело — видимо, ребятам попались такие же знатоки местной географии, и отправили их не в ту сторону.
Трём заплутавшим всё же удалось по сотовой связи связаться с родными и спасателями, — сообщает челябинское издание 74.RU. Под утро их нашли в горах и помогли вернуться к палаточному лагерю. В итоге все трое живы и здоровы, хотя ночью изрядно подмёрзли, ведь температура опустилась до -2 °C, а ребята одеты были по-летнему, в футболки и шорты.
Екатеринбуржцы отдыхали на территории национального парка Таганай, где установили палатки. В какой-то момент троица решила подняться на вершину таганайского горного хребта Откликной Гребень, чтобы окинуть взглядом окрестности. Но сделали они это вечером, и, когда начало темнеть, спуск назад найти не смогли. Подсказка другой туристической группы ещё больше запутало дело — видимо, ребятам попались такие же знатоки местной географии, и отправили их не в ту сторону.
Трём заплутавшим всё же удалось по сотовой связи связаться с родными и спасателями, — сообщает челябинское издание 74.RU. Под утро их нашли в горах и помогли вернуться к палаточному лагерю. В итоге все трое живы и здоровы, хотя ночью изрядно подмёрзли, ведь температура опустилась до -2 °C, а ребята одеты были по-летнему, в футболки и шорты.
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