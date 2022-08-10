В Екатеринбурге автомобиль сбил подростка на электросамокате

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Академическом районе Екатеринбурга автомобиль сбил 16-летнюю девочку на электросамокате. ДТП произошло сегодня в 09.55 на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.По предварительным данным, водитель Hyundai Accent на нерегулируемом перекрестке Академика Сахарова – Анатолия Мехренцева допустил столкновение с электросамокатом Kugoo под управлением подростка, которая ехала по пешеходному переходу. В момент аварии на перекрестке по техническим причинам временно не работал светофор.В результате ДТП 16-летнюю девочку доставили с ссадинами запястий и бедра в больницу. Подростка осмотрели врачи и отпустили домой.По словам матери девочки, дочь без разрешения взяла ее электросамокат и поехала на нем в магазин. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, мощность двигателя электросамоката составляет 350 Вт. Транспорт с такой мощностью приравнивается к мопеду, для управления им необходимо водительское удостоверение. В отношении девочки составили административные материалы за вождение без прав, отсутствие мотошлема и движение по тротуару.Информацию об инциденте передали в отдел по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении матери девочки к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.За рулем иномарки находился 37-летний мужчина со стажем вождения восемь лет. Он пояснил, что девочка на электросамокате неожиданно выехала на пешеходный переход, наезда избежать не удалось.