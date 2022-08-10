В Екатеринбурге автомобиль сбил подростка на электросамокате
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Академическом районе Екатеринбурга автомобиль сбил 16-летнюю девочку на электросамокате. ДТП произошло сегодня в 09.55 на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
По предварительным данным, водитель Hyundai Accent на нерегулируемом перекрестке Академика Сахарова – Анатолия Мехренцева допустил столкновение с электросамокатом Kugoo под управлением подростка, которая ехала по пешеходному переходу. В момент аварии на перекрестке по техническим причинам временно не работал светофор.
В результате ДТП 16-летнюю девочку доставили с ссадинами запястий и бедра в больницу. Подростка осмотрели врачи и отпустили домой.
По словам матери девочки, дочь без разрешения взяла ее электросамокат и поехала на нем в магазин. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, мощность двигателя электросамоката составляет 350 Вт. Транспорт с такой мощностью приравнивается к мопеду, для управления им необходимо водительское удостоверение. В отношении девочки составили административные материалы за вождение без прав, отсутствие мотошлема и движение по тротуару.
Информацию об инциденте передали в отдел по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении матери девочки к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.
За рулем иномарки находился 37-летний мужчина со стажем вождения восемь лет. Он пояснил, что девочка на электросамокате неожиданно выехала на пешеходный переход, наезда избежать не удалось.
По предварительным данным, водитель Hyundai Accent на нерегулируемом перекрестке Академика Сахарова – Анатолия Мехренцева допустил столкновение с электросамокатом Kugoo под управлением подростка, которая ехала по пешеходному переходу. В момент аварии на перекрестке по техническим причинам временно не работал светофор.
В результате ДТП 16-летнюю девочку доставили с ссадинами запястий и бедра в больницу. Подростка осмотрели врачи и отпустили домой.
По словам матери девочки, дочь без разрешения взяла ее электросамокат и поехала на нем в магазин. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, мощность двигателя электросамоката составляет 350 Вт. Транспорт с такой мощностью приравнивается к мопеду, для управления им необходимо водительское удостоверение. В отношении девочки составили административные материалы за вождение без прав, отсутствие мотошлема и движение по тротуару.
Информацию об инциденте передали в отдел по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении матери девочки к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.
За рулем иномарки находился 37-летний мужчина со стажем вождения восемь лет. Он пояснил, что девочка на электросамокате неожиданно выехала на пешеходный переход, наезда избежать не удалось.
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