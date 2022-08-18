В ДТП в Сысерти пострадали пять человек



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Сысерти автомобиль Toyota RAV4 столкнулся с Lada Priora. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе две несовершеннолетние девочки. Авария произошла вчера около 21.00 на перекрестке Орджоникидзе – Декабристов.По предварительной информации, 60-летний водитель Toyota RAV4 при повороте налево на зеленый свет не уступил дорогу автомобилю Lada Priora, который ехал по встречном направлении.В результате столкновения пострадали 32-летний водитель Lada и два его пассажира – девочки 14 и 17 лет. Также пострадали пассажиры Toyota RAV4 – 60-летняя женщина и 66-летний мужчина. Их доставили с различными травмами в Сысертскую центральную районную больницу.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, водитель Toyota RAV4 является жителем Сысерти, его стаж вождения составляет 16 лет. Он пояснил, что ехал со стороны поселка Каменка в сторону улицы Коммуны и начал совершать поворот, считая, что встречный автомобиль далеко. Мужчина полагал, что успеет завершить маневр.