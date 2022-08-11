В Свердловской области Lexus столкнулся с грузовиком, пострадали три человека



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Артинском районе столкнулись Lexus NX200 и грузовик ISUZU. В результате ДТП пострадали водитель кроссовера и два пассажира, в том числе 14-летняя девочка.Авария произошла вчера около 14.00 на четвертом километре автодороги «Подъезд к селу Большие Карзи». Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, водитель Lexus NX200 на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу грузовику, который ехал по главной дороге.В результате аварии 53-летнего водителя Lexus и двух пассажиров – 52-летнюю женщину и 14-летнюю девочку – доставили в Артинскую ЦРБ с различными травмами.Сотрудники ГИБДД установили, что водителем Lexus является житель Екатеринбурга со стажем вождения 23 года. Он ехал со своем супругой и дочерью в санаторий, находящийся в республике Башкортостан.Водитель грузовика ISUZU направлялся из Екатеринбурга в Пермский край. В машине перевозились продукты питания.