В Свердловской области Lexus столкнулся с грузовиком, пострадали три человека
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В Артинском районе столкнулись Lexus NX200 и грузовик ISUZU. В результате ДТП пострадали водитель кроссовера и два пассажира, в том числе 14-летняя девочка.
Авария произошла вчера около 14.00 на четвертом километре автодороги «Подъезд к селу Большие Карзи». Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, водитель Lexus NX200 на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу грузовику, который ехал по главной дороге.
В результате аварии 53-летнего водителя Lexus и двух пассажиров – 52-летнюю женщину и 14-летнюю девочку – доставили в Артинскую ЦРБ с различными травмами.
Сотрудники ГИБДД установили, что водителем Lexus является житель Екатеринбурга со стажем вождения 23 года. Он ехал со своем супругой и дочерью в санаторий, находящийся в республике Башкортостан.
Водитель грузовика ISUZU направлялся из Екатеринбурга в Пермский край. В машине перевозились продукты питания.
Авария произошла вчера около 14.00 на четвертом километре автодороги «Подъезд к селу Большие Карзи». Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, водитель Lexus NX200 на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу грузовику, который ехал по главной дороге.
В результате аварии 53-летнего водителя Lexus и двух пассажиров – 52-летнюю женщину и 14-летнюю девочку – доставили в Артинскую ЦРБ с различными травмами.
Сотрудники ГИБДД установили, что водителем Lexus является житель Екатеринбурга со стажем вождения 23 года. Он ехал со своем супругой и дочерью в санаторий, находящийся в республике Башкортостан.
Водитель грузовика ISUZU направлялся из Екатеринбурга в Пермский край. В машине перевозились продукты питания.
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