Охотники посёлка Монетный стали представлять опасность для людей

21.24 Среда, 17 августа 2022
Происшествия
Фото Антона Каптелова
Жители посёлка Монетный (Берёзовский округ Свердловской области) и близлежащих населённых пунктов жалуются на местных охотников. Те настолько обезумели от своих хищнических инстинктов, что палят по потенциальной добыче прямо в черте посёлка. Такая охота начинает угрожать жизни людей. И ладно бы самих охотников!

Очередной инцидент произошёл сегодня, 17-го августа. О нём рассказала подписчица ВК-группы «Берёзовский. Новости золотого города». Она вместе с мужем ехала на работу, когда увидела пару людей с ружьями. «Чуть не в машину стрелял один», — жалуется женщина. — «Мы с мужем к нему подъехали и разговаривали на повышенных тонах. Стрельба постоянно, ходить страшно. Я часто хожу пешком с работы, но уже, наверное, не буду». По словам уралочки, она обращалась к поселковому главе, но тот лишь перенаправил её к полиции.

Другой подписчик паблика подтвердил, что данное сообщение — не выдумка и не паника на пустом месте. Он пишет, что в прошлом году обращался в полицию по данному поводу. И сделал это вынуждено — охотники начали стрелять по уткам прямо на поселковой улице. «Дробь стучит по стёклам и по стенам. Детей на улицу отпускать страшно», — сообщает мужчина и добавляет, что обращение в полицию ситуацию ничуть не улучшило. С наступлением нового сезона озверевшие охотники опять начали палить по птицам, с нарушением всех правил охоты.

Стоит напомнить, что описанные действия охотников посёлка Монетный явным образом нарушают закон, в котором чёрным по белому написано: «запрещено осуществлять добычу охотничьих животных с применением охотничьего оружия ближе 200 метров от жилого дома, жилого строения». Почему полиция до сих пор не приструнила распоясавшихся людей с ружьями в Монетном — неясно. Вероятно, ожидает какого-нибудь совсем уж вопиющего инцидента, вроде того, что произошёл в селе Нижняя Синячиха, когда стрелок палил «по птичкам», а угодил в голову 11-летней девочке.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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