В Екатеринбурге фонарный столб прошёл проверку «КАМАЗом» на прочность

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Удивительную стойкость проявил один из фонарных столбов в Екатеринбурге. В него этим утром врезался тяжеленный грузовой автомобиль, но столб не рухнул, а лишь немного накренился.Авария произошла в Орджоникидзевском районе города на перекрёстке улиц Фронтовых Бригад и Старых Большевиков. Водителю «КАМАЗа», ехавшему по первой из упомянутых улиц, пришлось резко крутануть руль, когда перед ним вдруг появилось неожиданное препятствие — пошедший на обгон легковой автомобиль синего цвета. То есть, грузовик, что называется, «подрезали». Затормозить тяжёлая машина не успела, снесла дорожное ограждение и остановилась, только врезавшись об столб, который, к счастью, оказался ударопрочным.Водитель «КАМАЗа» не пострадал, хотя кабина его машины сильно смята — повезло, что удар пришёлся на пассажирскую сторону. Стойкий столб даже менять не придётся (а может, и не станут исправлять и слегка заметный наклон). Вот кусок ограждения, снесённый «КАМАЗом», заменят. А сотрудники ГИБДД теперь разыскивают владельца синей легковушки, из-за которой и произошло ДТП.