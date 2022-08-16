В Свердловской области горит 458 гектаров леса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки уменьшилось число лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.По данным на 00.00 17 августа, в регионе зафиксировано шесть лесных пожаров на площади 458 гектаров. Еще вчера сообщалось о восьми возгораниях в лесах.Кроме того, в Березовском городском округе продолжают тушить торфяной пожар на площади девяти гектаров.