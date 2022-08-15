В массовом ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург погибла 16-летняя девушка



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Пермь – Екатеринбург произошло массовое ДТП с участием легковушки и двух грузовиков. В результате ДТП погибла 16-летняя девушка, еще два ребенка и водитель получили травмы.По предварительным данным, утром 16 августа на 230-м километре трассы около деревни Киселевка водитель грузовика «ДАФ» с полуприцепом, двигаясь в сторону Перми со стороны Екатеринбурга, выезжая с полосы разгона, не предоставил преимущества в движении автомобилю Fiat Albea, который двигался в попутном направлении. От удара легковушку отбросило на встречную полосу, где машина столкнулась с грузовиком Iveco.Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, в ДТП погибла 16-летняя девушка. Водителя легковушки – женщину 1981 года рождения – доставили в Бисертскую горбольницу с многочисленными травмами. 17-летняя девушка-пассажир получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом гостей таза, ее отвезли в Красноуфимскую горбольницу. Также пострадал годовалый ребенок, его доставили на вертолете в ДГКБ №9 Екатеринбурга с переломом тазобедренной кости.В автомобиле Fiat ехали родственники, жители поселка Бисерть Нижнесергинского района. За рулем и на переднем пассажирском сиденье находились две родные сестры, а сзади ехали их дочки. Девушки 2005 и 2006 годов рождения, выпускницы школы №2 поселка Бисерть, в тот день поехали поступать в колледж Красноуфимска.По факту ДТП проводится доследственная проверка. Прокуратура Нижнесергинского района взяла на контроль проведение проверки.