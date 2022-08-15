В массовом ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург погибла 16-летняя девушка

09.20 Среда, 17 августа 2022
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
На трассе Пермь – Екатеринбург произошло массовое ДТП с участием легковушки и двух грузовиков. В результате ДТП погибла 16-летняя девушка, еще два ребенка и водитель получили травмы.

По предварительным данным, утром 16 августа на 230-м километре трассы около деревни Киселевка водитель грузовика «ДАФ» с полуприцепом, двигаясь в сторону Перми со стороны Екатеринбурга, выезжая с полосы разгона, не предоставил преимущества в движении автомобилю Fiat Albea, который двигался в попутном направлении. От удара легковушку отбросило на встречную полосу, где машина столкнулась с грузовиком Iveco.


Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области


Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, в ДТП погибла 16-летняя девушка. Водителя легковушки – женщину 1981 года рождения – доставили в Бисертскую горбольницу с многочисленными травмами. 17-летняя девушка-пассажир получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом гостей таза, ее отвезли в Красноуфимскую горбольницу. Также пострадал годовалый ребенок, его доставили на вертолете в ДГКБ №9 Екатеринбурга с переломом тазобедренной кости.

В автомобиле Fiat ехали родственники, жители поселка Бисерть Нижнесергинского района. За рулем и на переднем пассажирском сиденье находились две родные сестры, а сзади ехали их дочки. Девушки 2005 и 2006 годов рождения, выпускницы школы №2 поселка Бисерть, в тот день поехали поступать в колледж Красноуфимска.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Прокуратура Нижнесергинского района взяла на контроль проведение проверки.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
На Урале подросток за рулем легковушки устроил смертельное ДТП с участием «скорой»
15 августа 2022
Шестилетний велосипедист пострадал в ДТП под Екатеринбургом
12 августа 2022
В столкновении двух машин на улице Екатеринбурга пострадали люди
12 августа 2022
В Березовском пропала 29-летняя девушка
12 августа 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Академики строительства» обманули десятки людей, но продолжают привлекать деньги новых клиентов

Над одним из участников группы явно знакомых между собою людей вновь будет суд, который, однако, не гарантирует, что не появится новых жертв мошенничества
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
11:50 Жителей Свердловской области предупредили о заморозках
11:22 В Свердловской области горит 458 гектаров леса
10:51 Фотоконкурс ко Дню города проводят в Екатеринбурге
10:23 В Нижнем Тагиле проверят мать трех девочек, который спят на балконе и просят еды
09:54 Две гостиницы у аэропорта Кольцово в Екатеринбурге продали с пятой попытки
09:20 В массовом ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург погибла 16-летняя девушка
21:03 Новое здание для современных чекистов отгрохают в центре Екатеринбурга
20:12 Приюту «Клякса» в Екатеринбурге пришлось писать заявление в полицию
19:56 Свердловская киностудия и «Кыргызфильм» подписали меморандум о сотрудничестве
19:19 Сад Вайнера станет героем лекции в Музее истории Екатеринбурга
19:02 В эвакуированном из-за пожара доме в Екатеринбурге нашли труп
18:43 В Ельцин Центре покажут фильм с Юрием Шевчуком в главной роли
17:52 В поселке Баранчинский благодаря «Святогору» торжественно открыли обновленную автодорогу
17:23 Облсуд смягчил приговор виновнику смертельного ДТП у Оперного театра в Екатеринбурге
16:51 Стелу «Город трудовой доблести» установят в Екатеринбурге в 2023 году
16:25 В Екатеринбурге ищут пропавшего 24-летнего мужчину
15:58 От укусов клещей с начала сезона пострадали 46 908 свердловчан
15:24 Улицу Учителей перекроют в Екатеринбурге
14:59 За три дня в Екатеринбурге задержали 13 пьяных водителей
14:23 Депутат Госдумы предлагает выкрасть танк Т-34 из Эстонии и привезти его в Екатеринбург
13:52 Нижнему Тагилу направили деньги на покупку новых трамваев
13:25 Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 574 человека
12:51 Восемь лесных пожаров зафиксировано в Свердловской области
12:24 В Свердловской области пропал 18-летний парень
11:59 В Екатеринбурге скрывавшемуся 15 лет мужчине вынесли приговор за разбой
11:23 На обогатительной фабрике Среднеуральского медеплавильного завода заменили флотационную машину
Все новости Свердловской области
12:11 Экс-глава МЧС Курганской области Рожков получил 6 лет колонии за должностные преступления
11:26 Парламент Башкирии предлагает запретить распространение «идеологии чайлдфри» среди детей
10:33 «Ъ»: Роскомнадзор нашел разработчика для системы поиска противоправного контента «Окулус»
09:45 В Иркутской области произошли сразу два авиаинцидента с аварийными посадками
18:29 На Камчатке рыбаки спасли медведя, который «потерял» берег и уплыл в открытое море
16:42 Власти Финляндии предлагают ввести новый тип гуманитарной визы для россиян
16:24 В Джанкойском районе после детонации боеприпасов введен режим ЧС, эвакуировано более трех тысяч человек
15:26 «Ъ»: очевидцы сообщают о клубах черного дыма над военной авиабазой в Симферопольском районе
15:10 «МК» сообщил об исчезновении журналиста-расследователя Льва Сперанского
14:37 Суд в Уфе признал Юрия Шевчука виновным по статье о дискредитации ВС, штраф - 50 тысяч рублей
14:32 Адвокат: Юрий Шевчук сделал заявление в суде по делу о дискредитации армии
13:38 Юрий Шевчук не смог принять участие в суде по ВКС, дело в Уфе рассматривают без него
13:06 В Джанкое из-за взрыва на складе боеприпасов повреждена железная дорога, изменен маршрут поездов
12:06 В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате ЧП в Джанкойском районе
11:24 Аксенов: в Джанкойском районе продолжается детонация, идет эвакуация жителей
11:06 Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов
10:32 Глава Крыма срочно выехал в село Майское после сообщений о «сильном хлопке» и пожаре
10:14 МЧС: площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 136 га, жителей эвакуировали
09:56 Число погибших в результате взрыва в ереванском ТЦ возросло до 16
09:41 В Новосибирске в доме независимого депутата Хельги Пироговой проходят обыски
18:01 Москалькова отреагировала на сообщения о невыплате зарплаты сотрудникам «Мосводоканала» в ЛНР
16:27 «Интерфакс»: в Тульской области создадут первое в РФ производство лимонной кислоты
15:37 Countrymeters: численность населения Земли превысила 8 миллиардов человек
15:01 Маркетплейс Wildberries сменил название компании на своем сайте на «Ягодки»
14:12 СК: в Белгородской области мать убила двоих детей и совершила самоубийство
13:04 В московской пятиэтажке, где отравились жильцы, концентрация углекислого газа превышала норму в 14 раз
Все новости России и мира
11:50 Жителей Свердловской области предупредили о заморозках
11:22 В Свердловской области горит 458 гектаров леса
10:51 Фотоконкурс ко Дню города проводят в Екатеринбурге
10:23 В Нижнем Тагиле проверят мать трех девочек, который спят на балконе и просят еды
09:54 Две гостиницы у аэропорта Кольцово в Екатеринбурге продали с пятой попытки
09:54 30 часов труда на благо общества хватило прикамцу, чтобы встать на путь исправления
09:20 В массовом ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург погибла 16-летняя девушка
21:03 Новое здание для современных чекистов отгрохают в центре Екатеринбурга
20:12 Приюту «Клякса» в Екатеринбурге пришлось писать заявление в полицию
19:56 Свердловская киностудия и «Кыргызфильм» подписали меморандум о сотрудничестве
19:19 Сад Вайнера станет героем лекции в Музее истории Екатеринбурга
19:02 В эвакуированном из-за пожара доме в Екатеринбурге нашли труп
18:43 В Ельцин Центре покажут фильм с Юрием Шевчуком в главной роли
17:52 В поселке Баранчинский благодаря «Святогору» торжественно открыли обновленную автодорогу
17:23 Облсуд смягчил приговор виновнику смертельного ДТП у Оперного театра в Екатеринбурге
16:51 Стелу «Город трудовой доблести» установят в Екатеринбурге в 2023 году
16:25 В Екатеринбурге ищут пропавшего 24-летнего мужчину
15:58 От укусов клещей с начала сезона пострадали 46 908 свердловчан
15:24 Улицу Учителей перекроют в Екатеринбурге
15:14 Пермский медуниверситет проводит дополнительный прием на обучение по программам специалитета
14:59 За три дня в Екатеринбурге задержали 13 пьяных водителей
14:23 Депутат Госдумы предлагает выкрасть танк Т-34 из Эстонии и привезти его в Екатеринбург
13:52 Нижнему Тагилу направили деньги на покупку новых трамваев
13:25 Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 574 человека
13:08 Росреестр Прикамья запустил новый проект по работе с пространственными данными
13:02 Ученые Пермского Политеха получили сырье для пищевой промышленности и бытовой химии с помощью «живучих» бактерий
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK