В Екатеринбурге ищут пропавшего 24-летнего мужчину
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 24-летний Анатолий Сергеевич Середа. Его местонахождение неизвестно с 11 августа.
Приметы пропавшего: рост 174 см, нормальное телосложение, голубые глаза, темно-русые волосы. Во что он был одет на момент пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 174 см, нормальное телосложение, голубые глаза, темно-русые волосы. Во что он был одет на момент пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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