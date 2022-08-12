В Екатеринбурге ищут пропавшего 24-летнего мужчину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 24-летний Анатолий Сергеевич Середа. Его местонахождение неизвестно с 11 августа.Приметы пропавшего: рост 174 см, нормальное телосложение, голубые глаза, темно-русые волосы. Во что он был одет на момент пропажи, неизвестно.Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.