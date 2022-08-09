За три дня в Екатеринбурге задержали 13 пьяных водителей
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге автоинспекторы во время массовых проверок задержали 13 пьяных водителей. Рейды проходили с 12 по 14 августа.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянение привлекли 12 водителей, в состоянии наркотического опьянения – одного водителя.
Помимо этого, у одного пьяного автомобилиста отсутствовало водительское удостоверение. Еще 10 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении четырех автолюбителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.
Также сотрудники ГИБДД задержали 17 водителей без прав и четырех водителя, лишенных права управления ТС.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянение привлекли 12 водителей, в состоянии наркотического опьянения – одного водителя.
Помимо этого, у одного пьяного автомобилиста отсутствовало водительское удостоверение. Еще 10 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении четырех автолюбителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.
Также сотрудники ГИБДД задержали 17 водителей без прав и четырех водителя, лишенных права управления ТС.
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