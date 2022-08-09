За три дня в Екатеринбурге задержали 13 пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы во время массовых проверок задержали 13 пьяных водителей. Рейды проходили с 12 по 14 августа.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянение привлекли 12 водителей, в состоянии наркотического опьянения – одного водителя.Помимо этого, у одного пьяного автомобилиста отсутствовало водительское удостоверение. Еще 10 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении четырех автолюбителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.Также сотрудники ГИБДД задержали 17 водителей без прав и четырех водителя, лишенных права управления ТС.