Восемь лесных пожаров зафиксировано в Свердловской области
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В лесах Свердловской области действуют восемь пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
По данным на 00.00 16 августа, площадь пожаров на землях лесного фонда в регионе составляет 460 гектаров. Еще один торфяной пожар на площади девять гектаров продолжают тушить в Березовском городском округе.
Всего в России действуют 53 лесных пожара на площади 89 238 гектаров.
По данным на 00.00 16 августа, площадь пожаров на землях лесного фонда в регионе составляет 460 гектаров. Еще один торфяной пожар на площади девять гектаров продолжают тушить в Березовском городском округе.
Всего в России действуют 53 лесных пожара на площади 89 238 гектаров.
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