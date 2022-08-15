Восемь лесных пожаров зафиксировано в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В лесах Свердловской области действуют восемь пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.По данным на 00.00 16 августа, площадь пожаров на землях лесного фонда в регионе составляет 460 гектаров. Еще один торфяной пожар на площади девять гектаров продолжают тушить в Березовском городском округе.Всего в России действуют 53 лесных пожара на площади 89 238 гектаров.