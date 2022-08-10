Под Нижним Тагилом подросток на квадроцикле влетел в забор



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

– Собственник транспортного средства обратился в полицию с заявлением об угоне квадроцикла. Сами несовершеннолетние уверяют, что квадроцикл забрали у других детей, после чего решили прокатиться на нем, – добавили в ГИБДД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области 15-летний водитель квадроцикла не справился с управлением и врезался в забор. ДТП произошло вчера около 15.00 в селе Николо-Павловское.Как рассказали «Вечерним ведомости» в УГИБДД по Свердловской области, подросток ехал на квадроцикле со стороны коллективного сада «НТМК № 2» в сторону поселка Отрадный. У дома №28 на улице Юбилейное в селе Николо-Павловское он не справился с управлением и въехал в забор.В результате ДТП юный водитель получил травмы головы. Его доставили в медицинское учреждение.Пострадавший является жителем села Николо-Павловское, прав на управление квадроциклом у него нет. Вместе с водителем на квадроцикле также находился 15-летний пассажир, но в ДТП он не пострадал.Оба подростка передвигались на квадроцикле без мотошлемов и защитной экипировки. Они пояснили автоинспекторам, что во время прогулки встретили компанию детей, которые толкали квадроцикл и попросили помочь им его завести. Включив зажигание, подростки решили прокатиться.Владелец транспортного средства пояснил, что утром 15 августа оставил квадроцикл в своем дворе с ключами в замке зажигания. Днем он обнаружил пропажи и направился на его поиски. От своего брата он узнал, что квадроцикл стал участником ДТП.