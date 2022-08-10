Житель Сысерти пожаловался на полицейский беспредел

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Странное и одновременно возмутительное происшествие случилось в Сысерти с одним из жителей города, Игорем Ушановым. По его словам, в ночь с 12-го на 13-ое августа он был без всяких причин жёстко задержан местными полицейскими и фактически похищен от собственного дома.Тот вечер Игорь Ушанов провёл в своём частном доме и в позднем часу собирался уже спать, когда услышал, что во дворе собралась шумная компания. Он вышел на улицу, чтобы попросить убавить музыку. Тут-то к нему и подъехал полицейский УАЗик. Вышедший оттуда старший лейтенант, не представившись, потребовал предъявить документы, как утверждает мужчина. Когда Ушанов пояснил, что паспорт остался в доме, полицейские начали заставлять его ехать с ними. Гражданин обратился за помощью к полицейским, подъехавшим на второй служебной машине. И они помогли — своим коллегам.На Ушанова, по его словам, надели наручники, якобы затолкали в багажник одной из машин и доставили в Центральную городскую больницу Сысерти. Там врач, не осмотрев доставленного, выдал полицейским какую-то справку, и из больницы задержанного перевезли (так же, в багажнике) в отделение. Не дав никаких пояснений, с Ушанова якобы требовали подписать какой-то протокол, за ним — второй. И только после его твёрдых отказов, отпустили восвояси.Как рассказал Ушанов изданию «Наша Сысертская неделя», он обратился к врачам, чтоб они зафиксировали ссадины от наручников на его руках и гематомы на спине, полученные во время «погрузки» в багажник. Теперь он подаёт заявление в службу собственной безопасности ГУ МВД Свердловской области, в Следственный комитет и прокуратуру. Ему необходимы объяснения, за что его задержали. Не помешали бы и извинения со стороны полиции, считает он.