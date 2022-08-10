В ДТП возле Каменска-Уральского погиб бык
Происшествия
Фото: Владислав Постников
На трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган воскресной ночью произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и крупного рогатого домашнего животного. К сожалению, животное не выжило.
Как сообщает ВК-паблик «ЧП. Каменск-Уральский», ДТП случилось между 93-м и 94м километрами дороги. Двигавшийся со стороны Каменска-Уральского в Екатеринбург «Шевроле Лачетти» врезался в быка, в темноте бредущего по трассе. Удар пришёлся в правую часть машины. Из-за него лопнуло боковое стекло со стороны пассажирского сидения, было сорвано зеркало автомобиля, смят капот.
Животное от полученных травм скончалось на месте. Сидевший за рулём иномарки 27-летний мужчина не только выжил, но и не получил никаких ранений.
Как сообщает ВК-паблик «ЧП. Каменск-Уральский», ДТП случилось между 93-м и 94м километрами дороги. Двигавшийся со стороны Каменска-Уральского в Екатеринбург «Шевроле Лачетти» врезался в быка, в темноте бредущего по трассе. Удар пришёлся в правую часть машины. Из-за него лопнуло боковое стекло со стороны пассажирского сидения, было сорвано зеркало автомобиля, смят капот.
Животное от полученных травм скончалось на месте. Сидевший за рулём иномарки 27-летний мужчина не только выжил, но и не получил никаких ранений.
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