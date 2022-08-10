В Екатеринбурге внедорожник сбил женщину на пешеходном переходе

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Toyota Land Cruiser Prado сбил на пешеходном переходе женщину. ДТП произошло на улице Высоцкого днем 14 августа.По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser Prado ехал по улице Высоцкого со стороны Новосвердловской ТЭЦ в сторону 40-летия Комсомола и на нерегулируемом пешеходному переходе сбил женщину.В результате ДТП 36-летнюю женщину-пешехода доставили в больницу.