Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области уменьшилась площадь лесных пожаров – с 465 гектаров до 457. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.По данным на 00.00 15 августа, в Свердловской области зарегистрировано пять лесных пожаров на площади 457 гектаров.Кроме того, продолжается тушение торфяного пожара в Березовском городском округе на площади девяти гектаров.