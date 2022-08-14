В Свердловской области уменьшилась площадь лесных пожаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области уменьшилась площадь лесных пожаров – с 465 гектаров до 457. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
По данным на 00.00 15 августа, в Свердловской области зарегистрировано пять лесных пожаров на площади 457 гектаров.
Кроме того, продолжается тушение торфяного пожара в Березовском городском округе на площади девяти гектаров.
По данным на 00.00 15 августа, в Свердловской области зарегистрировано пять лесных пожаров на площади 457 гектаров.
Кроме того, продолжается тушение торфяного пожара в Березовском городском округе на площади девяти гектаров.
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