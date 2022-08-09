На ЖБИ в Екатеринбурге обнаружили тело 21-летней девушки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге около ЖК «Олимп» на улице 40-летия Комсомола в воскресенье прохожие обнаружили тело 21-летней девушки. Как сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев, в районе были слышны звуки выстрелов.Однако в СУ СКР по Свердловской области опровергли информацию о стрельбе на ЖБИ и заявили, что смерть девушки не носит криминального характера.В региональном главке МВД добавили, что личность умершей уже установлена – это местная жительница 2021 года рождения. Признаков огнестрельных ранений у нее нет.