В Свердловской области горят 465 гектаров леса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

По последним данным ФБУ «Авиалесоохраны», на территории Свердловской области продолжается тушение 5 лесных пожаров. За сутки их общая площадь уменьшилась с 471 до 465 гектаров.Также продолжается тушение 2 пожаров на землях иных категорий в Берёзовском городском округе на площади 10 гектаров, и ещё 2 пожаров на территории Екатеринбурга на площади 1 гектара.Всего по данным на 14 августа 02.00, на территории России действовало 84 лесных пожара на площади 194 606 гектаров.