В Свердловской области горят 465 гектаров леса
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По последним данным ФБУ «Авиалесоохраны», на территории Свердловской области продолжается тушение 5 лесных пожаров. За сутки их общая площадь уменьшилась с 471 до 465 гектаров.
Также продолжается тушение 2 пожаров на землях иных категорий в Берёзовском городском округе на площади 10 гектаров, и ещё 2 пожаров на территории Екатеринбурга на площади 1 гектара.
Всего по данным на 14 августа 02.00, на территории России действовало 84 лесных пожара на площади 194 606 гектаров.
Также продолжается тушение 2 пожаров на землях иных категорий в Берёзовском городском округе на площади 10 гектаров, и ещё 2 пожаров на территории Екатеринбурга на площади 1 гектара.
Всего по данным на 14 августа 02.00, на территории России действовало 84 лесных пожара на площади 194 606 гектаров.
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