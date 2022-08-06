В Екатеринбурге на Уралмаше загорелось кафе «Грядка»

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Уральских Рабочих загорелось кафе «Грядка». Сообщение о возгорание поступило на пульт диспетчера в 10.20 по местному времени. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.По оперативной информации площадь пожара составляет 200 квадратных метров.«Основные усилия огнеборцев сосредоточены на скорейшей администрации пожара. В тушении задействованы 8 единиц пожарной техники и 21 человек личного состава», – отметили в ведомстве.Также известно, что звеньями газодымозащитной службы из помещения были вынесены 4 газовых баллона. Тушение пожара продолжается.