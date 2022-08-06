В Екатеринбурге на Уралмаше загорелось кафе «Грядка»
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Уральских Рабочих загорелось кафе «Грядка». Сообщение о возгорание поступило на пульт диспетчера в 10.20 по местному времени. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
По оперативной информации площадь пожара составляет 200 квадратных метров.
«Основные усилия огнеборцев сосредоточены на скорейшей администрации пожара. В тушении задействованы 8 единиц пожарной техники и 21 человек личного состава», – отметили в ведомстве.
Также известно, что звеньями газодымозащитной службы из помещения были вынесены 4 газовых баллона. Тушение пожара продолжается.
По оперативной информации площадь пожара составляет 200 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
«Основные усилия огнеборцев сосредоточены на скорейшей администрации пожара. В тушении задействованы 8 единиц пожарной техники и 21 человек личного состава», – отметили в ведомстве.
Также известно, что звеньями газодымозащитной службы из помещения были вынесены 4 газовых баллона. Тушение пожара продолжается.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В девятиэтажке на Щорса в Екатеринбурге случился пожар
06 августа 2022
06 августа 2022
Ночью в уральской столице загорелись два автомобиля
06 августа 2022
06 августа 2022
В Екатеринбурге пожарные спасли из девятиэтажки четырех человек
07 августа 2022
07 августа 2022
«БМВ», «Крузак» и «Камри» полыхали ночью в Екатеринбурге
11 августа 2022
11 августа 2022