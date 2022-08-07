В Екатеринбурге пожарные спасли 14 человек из девятиэтажки
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня в четвертом часу ночи в девятиэтажном доме на улице Мельникова в Екатеринбурге случился пожар. Возгорание произошло в квартире на 2-ом этаже.
До прибытия пожарных из дома смогли самостоятельно эвакуироваться 26 человек, в числе которых были 6 несовершеннолетних. Ещё 23 человека, среди которых 7 детей, были эвакуированы пожарно-спасательными подразделениями. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Также звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены 14 человек, в том числе 2 ребенка.
До прибытия пожарных из дома смогли самостоятельно эвакуироваться 26 человек, в числе которых были 6 несовершеннолетних. Ещё 23 человека, среди которых 7 детей, были эвакуированы пожарно-спасательными подразделениями. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Также звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены 14 человек, в том числе 2 ребенка.
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