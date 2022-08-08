На нелегальных гонках в столице Урала машина въехала в толпу
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В ночь на 13 августа на нелегальных гонках в уральской столице один из автомобилей въехал в ограждение, за которым стояли в зрители. К счастью, никто не пострадал. Люди успели отбежать.
Видео с места происшествия опубликовал паблик «Инцидент Екатеринбург» во ВКонтакте. В городском ГИБДД сообщили, что водитель был привлечён к административной ответственности за оставление места дорожно-транспортного происшествия, так как автомобиль повредил металлическое ограждение.
В ГИБДД Екатеринбурга также отметили, что дрифтовать следует на специально оборудованных площадках, а не на дорогах общего пользования.
Видео с места происшествия опубликовал паблик «Инцидент Екатеринбург» во ВКонтакте. В городском ГИБДД сообщили, что водитель был привлечён к административной ответственности за оставление места дорожно-транспортного происшествия, так как автомобиль повредил металлическое ограждение.
В ГИБДД Екатеринбурга также отметили, что дрифтовать следует на специально оборудованных площадках, а не на дорогах общего пользования.
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