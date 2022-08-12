Под Екатеринбургом неизвестный насмерть сбил пешехода и уехал

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этим утром, около четырёх часов, на 21 километре трассы Екатеринбург – Тюмень неизвестный сбил пешехода и уехал. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Личность погибшего устанавливается.По предварительной информации, неустановленный водитель, предположительно, двигался на грузовой автомашине по дублеру Сибирского тракта со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени, когда допустил наезд на пешехода. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.«Если ДТП произошло со смертельным исходом либо тяжкими телесными повреждениями, факт уезда с места аварии может стать отягчающим обстоятельством. В этом случае наказание уже будет более суровым, вплоть до 15 лет лишения свободы», – подчеркнули в пресс-группе.Госавтоинспекция просит очевидцев происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данной аварии, звонить по телефону: 8-962-323-66-63 или «02».