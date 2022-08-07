В столкновении двух машин на улице Екатеринбурга пострадали люди

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге днём столкнулись 2 иномарки — «Skoda Rapid» чешского производства и американский внедорожник «Hummer H2». В столкновении 2 человека получили травмы.ДТП произошло на улице Учителей. Девушка за рулём «чеха» поворачивала к торговому центру «Парк Хаус» и «забыла» пропустить сперва «американца», как предписывают правила дорожного движения. В своих пояснениях сотрудникам ГИБДД 29-летняя водительница призналась, что не сразу заметила «Хаммер» — ей уступил дорогу другой участник движения, и она, следуя его жесту «проезжай», стала выворачивать, не удостоверившись в том, что не возникнет других препятствий.Оба человека в «нашкодившей» машине — виновница ДТП и её 6-летняя дочка, сидевшая на пассажирском сидении в детском кресле — получили травмы и с места происшествия были отвезены в больницу. После осмотра девочку отпустили домой — врачам пришлось лишь обработать порезы на её лице. Водитель внедорожника, по сообщению ГУ МВД РФ по Свердловской области, не пострадал.