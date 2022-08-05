В Екатеринбурге ищут пропавшего 58-летнего мужчину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 58-летний Алексей Петрович Марков. Его местонахождение неизвестно со 2 августа.Приметы пропавшего: рост 175 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, светло-русые волосы.В день пропажи он был одет в голубой джемпер, синюю футболку, темно-синие джинсы и черные кроссовки.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Алексея Маркова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.