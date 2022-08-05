В Екатеринбурге ищут пропавшего 58-летнего мужчину
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 58-летний Алексей Петрович Марков. Его местонахождение неизвестно со 2 августа.
Приметы пропавшего: рост 175 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, светло-русые волосы.
В день пропажи он был одет в голубой джемпер, синюю футболку, темно-синие джинсы и черные кроссовки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Алексея Маркова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 175 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, светло-русые волосы.
В день пропажи он был одет в голубой джемпер, синюю футболку, темно-синие джинсы и черные кроссовки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Алексея Маркова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге ищут пропавшего 63-летнего мужчину
05 августа 2022
05 августа 2022