Шестилетний велосипедист пострадал в ДТП под Екатеринбургом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Шабровский автомобиль Renault Clio сбил шестилетнего велосипедиста. ДТП произошло на улице Ленина в 18.20. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.По предварительным данным, водитель Renault Clio ехал по улице Ленина со стороны Клубного переулка в сторону улицы Лесная и допустил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть.В результате ДТП пострадал шестилетний мальчик. Его доставили в ДГКБ №9 с различными травмами. Отец ребенка пояснил, что сын гулял со старшей сестрой.За рулем автомобиля находилась 41-летняя женщина со стажем вождения 15 лет. Она рассказала, что ехала со скоростью 30 км/ч, когда неожиданно с левой стороны на дорогу выехал ребенок на велосипеде. Женщина применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.