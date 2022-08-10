Шестилетний велосипедист пострадал в ДТП под Екатеринбургом
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В поселке Шабровский автомобиль Renault Clio сбил шестилетнего велосипедиста. ДТП произошло на улице Ленина в 18.20. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
По предварительным данным, водитель Renault Clio ехал по улице Ленина со стороны Клубного переулка в сторону улицы Лесная и допустил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть.
В результате ДТП пострадал шестилетний мальчик. Его доставили в ДГКБ №9 с различными травмами. Отец ребенка пояснил, что сын гулял со старшей сестрой.
За рулем автомобиля находилась 41-летняя женщина со стажем вождения 15 лет. Она рассказала, что ехала со скоростью 30 км/ч, когда неожиданно с левой стороны на дорогу выехал ребенок на велосипеде. Женщина применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
По предварительным данным, водитель Renault Clio ехал по улице Ленина со стороны Клубного переулка в сторону улицы Лесная и допустил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть.
В результате ДТП пострадал шестилетний мальчик. Его доставили в ДГКБ №9 с различными травмами. Отец ребенка пояснил, что сын гулял со старшей сестрой.
За рулем автомобиля находилась 41-летняя женщина со стажем вождения 15 лет. Она рассказала, что ехала со скоростью 30 км/ч, когда неожиданно с левой стороны на дорогу выехал ребенок на велосипеде. Женщина применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
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