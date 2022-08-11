Екатеринбургский приют для животных «Клякса» борется за жизнь кота из Богдановича
Происшествия
Фото: приют для травмированных животных «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Ежедневно приют для животных «Клякса», что находится на окраине Екатеринбурга, пополняется новыми питомцами. А поскольку специализируется «Клякса» на уходе за больными и травмированными животными, то чаще всего привозят сюда кошек и собак в крайне плачевном, предсмертном состоянии.
Вот и сегодня из Богдановича привезли кота, который едва цепляется за жизнь. Тело его так сильно изломано, что даже операцию ветеринарные хирурги не берутся пока делать — бояться, что кот погибнет от наркоза и надрезов скальпелем. Сначала состояние животного пытаются хотя бы стабилизировать.
У богдановичского кота множественные переломы, тяжёлая черепно-мозговая травма, трещина на верхней челюсти. В ужасной передряге, в которой оказалось животное, был повреждён и глаз — глазное яблоко вывалилось из глазницы. Но если глаз коту, скорее всего, спасти не удастся, шанс вытащить его с того света ещё есть. Требуются сложные, дорогостоящие лечения и операции.
Финансово помочь «Кляксе» бороться за жизнь сильно травмированного кота и других четвероногих бедолаг можно переводами на реквизиты:
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН 7702070139,
КПП 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007
«Благотворительный фонд Клякса».
Вот и сегодня из Богдановича привезли кота, который едва цепляется за жизнь. Тело его так сильно изломано, что даже операцию ветеринарные хирурги не берутся пока делать — бояться, что кот погибнет от наркоза и надрезов скальпелем. Сначала состояние животного пытаются хотя бы стабилизировать.
У богдановичского кота множественные переломы, тяжёлая черепно-мозговая травма, трещина на верхней челюсти. В ужасной передряге, в которой оказалось животное, был повреждён и глаз — глазное яблоко вывалилось из глазницы. Но если глаз коту, скорее всего, спасти не удастся, шанс вытащить его с того света ещё есть. Требуются сложные, дорогостоящие лечения и операции.
Финансово помочь «Кляксе» бороться за жизнь сильно травмированного кота и других четвероногих бедолаг можно переводами на реквизиты:
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН 7702070139,
КПП 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007
«Благотворительный фонд Клякса».
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