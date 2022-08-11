Екатеринбургский приют для животных «Клякса» борется за жизнь кота из Богдановича

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ежедневно приют для животных «Клякса», что находится на окраине Екатеринбурга, пополняется новыми питомцами. А поскольку специализируется «Клякса» на уходе за больными и травмированными животными, то чаще всего привозят сюда кошек и собак в крайне плачевном, предсмертном состоянии.Вот и сегодня из Богдановича привезли кота, который едва цепляется за жизнь. Тело его так сильно изломано, что даже операцию ветеринарные хирурги не берутся пока делать — бояться, что кот погибнет от наркоза и надрезов скальпелем. Сначала состояние животного пытаются хотя бы стабилизировать.У богдановичского кота множественные переломы, тяжёлая черепно-мозговая травма, трещина на верхней челюсти. В ужасной передряге, в которой оказалось животное, был повреждён и глаз — глазное яблоко вывалилось из глазницы. Но если глаз коту, скорее всего, спасти не удастся, шанс вытащить его с того света ещё есть. Требуются сложные, дорогостоящие лечения и операции.Финансово помочь «Кляксе» бороться за жизнь сильно травмированного кота и других четвероногих бедолаг можно переводами на реквизиты:Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),корреспондентский счет№ 30101810145250000411,БИК 044525411,ИНН 7702070139,КПП 770943002ОКПО 01929672Расчетный счет40701810700630000007«Благотворительный фонд Клякса».