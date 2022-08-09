В Свердловской области действуют девять природных пожаров

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области зарегистрировано девять лесных пожаров, из них восемь – локализованы. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.Природные пожары зафиксировано в лесах Березовского городского округа, Верхней Пышмы и Пелыма, а также в Алапаевском, Невьянском, Новолялинском и Сысертском лесничествах.Сотрудникам Уральской авиалесоохраны удалось локализовать природный пожар в труднодоступном районе Пелымского городского округа. Теперь огонь не распространяется. Парашютисты-десантники и работники наземных служб проводят проминку кромки очага и продолжают тушить пожар.