В Свердловской области действуют девять природных пожаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области зарегистрировано девять лесных пожаров, из них восемь – локализованы. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
Природные пожары зафиксировано в лесах Березовского городского округа, Верхней Пышмы и Пелыма, а также в Алапаевском, Невьянском, Новолялинском и Сысертском лесничествах.
Сотрудникам Уральской авиалесоохраны удалось локализовать природный пожар в труднодоступном районе Пелымского городского округа. Теперь огонь не распространяется. Парашютисты-десантники и работники наземных служб проводят проминку кромки очага и продолжают тушить пожар.
Природные пожары зафиксировано в лесах Березовского городского округа, Верхней Пышмы и Пелыма, а также в Алапаевском, Невьянском, Новолялинском и Сысертском лесничествах.
Сотрудникам Уральской авиалесоохраны удалось локализовать природный пожар в труднодоступном районе Пелымского городского округа. Теперь огонь не распространяется. Парашютисты-десантники и работники наземных служб проводят проминку кромки очага и продолжают тушить пожар.
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