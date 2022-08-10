Летевшие в Тюмень самолеты приземлились в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Екатеринбурге незапланированно приземлились пять самолетов, летевших в аэропорт Рощино. Это связано с туманом в Тюмени, сообщает E1.RU.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлились самолеты авиакомпаний «Ямал», «Аэрофлот», «Азимут», «Россия» и «Победа», которые летели из Москвы, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод и Череповца.
Как пояснили в пресс-службе Кольцово, самолеты ушли на запасной аэродром в Кольцово из-за сложных метеоусловий в Тюмени. С пассажирами работали представители авиакомпаний. Рейсы уже вылетели в пункты назначения.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлились самолеты авиакомпаний «Ямал», «Аэрофлот», «Азимут», «Россия» и «Победа», которые летели из Москвы, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод и Череповца.
Как пояснили в пресс-службе Кольцово, самолеты ушли на запасной аэродром в Кольцово из-за сложных метеоусловий в Тюмени. С пассажирами работали представители авиакомпаний. Рейсы уже вылетели в пункты назначения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На вокзале в Екатеринбурге задержали мужчину с боевыми гранатами
03 августа 2022
03 августа 2022
«БМВ», «Крузак» и «Камри» полыхали ночью в Екатеринбурге
11 августа 2022
11 августа 2022