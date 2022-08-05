Нуждающийся в медицинской помощи мужчина пропал в Свердловской области
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В селе Логиново Белоярского района пропал 61-летний Виктор Митрофанович Мартыненко. Его местонахождение неизвестно с 4 августа. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост 178 см, нормальное телосложение, голубые глаза, седые волосы, короткая стрижка.
В день пропажи был одет в белую тельняшку в синюю полоску, синие джинсы, черные сандалии и красную бейсболку. С собой мужчина взял зеленый рюкзак.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Виктора Мартыненко, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 178 см, нормальное телосложение, голубые глаза, седые волосы, короткая стрижка.
В день пропажи был одет в белую тельняшку в синюю полоску, синие джинсы, черные сандалии и красную бейсболку. С собой мужчина взял зеленый рюкзак.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Виктора Мартыненко, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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