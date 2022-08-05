«БМВ», «Крузак» и «Камри» полыхали ночью в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня ночью горели три дорогостоящих автомобиля. Сообщение о возгорании на улице Щорса поступило в 02.40.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, огонь повредил кузова автомобилей BMW X5, Toyota Camry и Toyota Land Cruiser.В тушении пожара участвовали восемь огнеборцев. Возгорание потушили за три минуты.