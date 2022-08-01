В Екатеринбурге автомобилист сбил восьмилетнего велосипедиста

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Академическом районе Екатеринбурга водитель автомобиля сбил восьмилетнего велосипедиста. ДТП произошло сегодня в 12.20 на улице Вильгельма де Геннина около дома №37.По предварительным данным, водитель Volkswagen Golf ехал по дворовой территории на улице Вильгельма де Геннина со стороны Павла Шаманова в сторону Краснолесья и допустил наезд на велосипедиста. Ребенок выехал на дорогу из-за припаркованных машины.В результате ДТП восьмилетнего мальчика доставили в больницу с переломом зуба и ушибом руки. Мать ребенка сказала, что сын при пересечении дороги не спешился с велосипеда и не смотрел по сторонам.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем иномарки находился 37-летний мужчина со стажем вождения 19 лет. Он пояснил, что при движении по двору неожиданно из-за стоящих машин выехал мальчик на велосипеде, наезда избежать не удалось.