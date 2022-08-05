Лесной пожар под Верхней Пышмой локализовали

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Под Верхней Пышмой произошел природный пожар – огонь охватил 11 гектаров леса. Сейчас возгорание уже локализовали.Как сообщили в департаменте информполитики региона, причиной пожара называют несоблюдение местными жителями правил пожарной безопасности. Специалисты уже локализовали возгорание. Угрозы населенным пунктам и строениям нет. В тушении пожара участвуют более 25 сотрудников Авиалесоохраны, лесничества и МЧС.Всего в Свердловской области действуют шесть природных пожаров, из них четыре локализованы. Очаги зафиксированы в лесах Березовского городского округа, Верхней Пышмы и Пелыма, а также в Сысертском и Нижнетагильском лесничествах.