Лесной пожар под Верхней Пышмой локализовали
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Под Верхней Пышмой произошел природный пожар – огонь охватил 11 гектаров леса. Сейчас возгорание уже локализовали.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, причиной пожара называют несоблюдение местными жителями правил пожарной безопасности. Специалисты уже локализовали возгорание. Угрозы населенным пунктам и строениям нет. В тушении пожара участвуют более 25 сотрудников Авиалесоохраны, лесничества и МЧС.
Всего в Свердловской области действуют шесть природных пожаров, из них четыре локализованы. Очаги зафиксированы в лесах Березовского городского округа, Верхней Пышмы и Пелыма, а также в Сысертском и Нижнетагильском лесничествах.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, причиной пожара называют несоблюдение местными жителями правил пожарной безопасности. Специалисты уже локализовали возгорание. Угрозы населенным пунктам и строениям нет. В тушении пожара участвуют более 25 сотрудников Авиалесоохраны, лесничества и МЧС.
Всего в Свердловской области действуют шесть природных пожаров, из них четыре локализованы. Очаги зафиксированы в лесах Березовского городского округа, Верхней Пышмы и Пелыма, а также в Сысертском и Нижнетагильском лесничествах.
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