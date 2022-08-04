Водитель внедорожника в Екатеринбурге запер сыновей в машине на жаре

– Я сказал старшему, чтобы он перелез вперед, и открыл дверь. Детей вызволили, дали им воды, всю бутылку парни выпили, – говорит свидетель происшествия Александр.

– Владелец автомобиля самостоятельно явился в территориальный ОВД и пояснил, что отлучился из машины на непродолжительное время. При этом, с его слов, дети не были заперты и находились на телефонной связи с отцом, – пояснили в УМВД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге мужчина запер сыновей в автомобиле Toyota Land Cruiser на 30-градусной жаре. Об этом сообщает Е1.RU со ссылкой на очевидцев.Жители дома на улице Данилы Зверева, 10 заметили внедорожник с номерами «777», у которого больше часа не замолкала сирена сигнализации. В салоне находились два мальчика. По словам очевидца, дети изнывали от жары, были все в поту и в полуобморочном состоянии.Затем старший сын позвонил отцу. Тот подошел к машине и заявил, что лечил зубы в стоматологии. Очевидцы предупредили мужчину, что вызвали полицию. После этого отец с сыновьями уехал.Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №3. Как рассказали в УМВД по Екатеринбургу, по факту происшествия проводится проверка.В ГИБДД Екатеринбурга водителям напомнили, что недопустимо оставлять детей без присмотра в салоне автомобиля.