Крупный пожар произошел ночью в промзоне на Сибирском тракте в Екатеринбурге



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью на территории промзоны на Сибирском тракте произошел крупный пожар. Горели деревянные поддоны и ангар. Сообщение о возгорании поступило в 02.16.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, из строительного вагончика, находящегося рядом с местом пожара, эвакуировали 10 человек. Также огнеборцы переместили на безопасное расстояние четыре дальнобойных автомобиля и бензовоз.В 04.17 сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 1000 квадратных метров. Огонь повредил деревянные поддоны на открытой площадке и ангар. Из-за высокой температуры частично обрушились кровля и стена ангара. Из ангара также эвакуировали девять газовых баллонов.Тушение осложнялось большой горючей загрузкой, быстрым распространением огня и низким давлением водопроводной сети. Огнеборцы создали два боевых участка: на защиту ангара и на тушение пожара.Открытое горение удалось ликвидировать в 05.37.