Мужчина в розовом полотенце напугал жителей Нижнего Тагила

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле сегодня, 9-го августа, заметили необычного прохожего — полуголого мужчину, завёрнутого в розовое полотенце. Он ходил по улицам города и вызвал сомнения в своей адекватности.Первые сообщения о странном человеке были обнародованы в первой половине дня в ВК-паблике «Инцидент. Нижний Тагил». Подписчица сообщества поделилась информацией, что неизвестный в розовом полотенце бродит по улице Ильича. Кроме того, она сообщила, что мужчина попытался вступить с ней в контакт, но делал это так резво, что она предпочла поскорей удалиться.Жители Нижнего Тагила сошлись во мнении, что «Розовый фламинго» (как его моментально окрестили в соцсетях) — местный наркоман с «поехавшей крышей». Более ответственные вызвали на указанный адрес полицию. Сотрудники правоохранительных органов проверили полученную информацию и действительно обнаружили мужчину в полотенце, но уже на другой улице, идущей параллельно улице Ильича. Странного пешехода задержали для выяснения личности… и скоро отпустили. Ближе к вечеру нижнетагильские страницы в соцсетях вновь наполнились сообщениями о том, что этого человека видели то на одной улице города, то на другой.