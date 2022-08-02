В Цыганском посёлке Екатеринбурга сильный пожар
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
По сообщениям из разных источников (в том числе — от рядовых наблюдателей), в Екатеринбурге в данные минуты сильно полыхает в районе Цыганского посёлка. Информация противоречивая — по одним данным горит один частный дом, по другим — полыхают сразу два здания. Огонь от пожара виден издалека, а дым — даже из других районов города.
Огонь охватил строения в переулке Скоростном (Верх-Исетский район Екатеринбурга). Помимо капитальных зданий горят и надворные постройки. Тушить пожар начали сами местные жители, но справиться с разбушевавшейся огненной стихией не удалось «наскоком» даже профессиональным огнеборцам из присланных на вызов пожарных бригад.
О причинах возгорания пока ничего неизвестно. Но, предположительно, широкому распространению огня поспособствовала сухая погода, задержавшаяся в Екатеринбурге.
Огонь охватил строения в переулке Скоростном (Верх-Исетский район Екатеринбурга). Помимо капитальных зданий горят и надворные постройки. Тушить пожар начали сами местные жители, но справиться с разбушевавшейся огненной стихией не удалось «наскоком» даже профессиональным огнеборцам из присланных на вызов пожарных бригад.
О причинах возгорания пока ничего неизвестно. Но, предположительно, широкому распространению огня поспособствовала сухая погода, задержавшаяся в Екатеринбурге.
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