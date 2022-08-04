Двое великовозрастных «дитятей» на электросамокате попали в ДТП в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Ботаническом районе Екатеринбурга сегодня днём устроили ДТП двое взрослых мужчин, решивших прокатиться на электросамокате. Устроенные ими покатушки закончились под колёсами иномарки.По сообщению представителей Государственной инспекции безопасности дорожного движения, авария произошла возле торгового центра «Дирижабль». Тридцатилетние мужчины позабыли, что пересекать перекрёсток на красный свет небезопасно, и выехали на проезжую часть. Водитель легкового автомобиля марки «Kia Rio» не успел среагировать на внезапное появление движущегося препятствия, и сбил самокатчиков. К счастью, ездуны остались живы, но обоим понадобилась медицинская помощь. Помощь — техническая — понадобится и сбившей их машине, у которой от удара с мягким телом разбилось лобовое стекло. А вот электросамокат, возможно, восстановлению не подлежит — автомобиль проехался по нему всем своим немалым весом.С появлением такого крутого средства передвижения, как электросамокат (который не требует даже прав на вождение), а особенно — с развитием бизнеса по сдаче «вжухов» в аренду, — в России резко увеличилось количество ДТП по всей России. Свердловская область по этому показателю (по авариям на самокатах) в этом году заняла малопочётное 3 место в списке российских регионов, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Аварии с самокатами, во многом, происходят из-за несоблюдения правил пользования ими. Так, ездить на этом средстве передвижения вдвоём не рекомендуется, а некоторыми сервисами даже напрямую запрещено. В сегодняшнем происшествии это правило тоже было нарушено.