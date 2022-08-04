Двое великовозрастных «дитятей» на электросамокате попали в ДТП в Екатеринбурге

19.19 Вторник, 9 августа 2022
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Ботаническом районе Екатеринбурга сегодня днём устроили ДТП двое взрослых мужчин, решивших прокатиться на электросамокате. Устроенные ими покатушки закончились под колёсами иномарки.

По сообщению представителей Государственной инспекции безопасности дорожного движения, авария произошла возле торгового центра «Дирижабль». Тридцатилетние мужчины позабыли, что пересекать перекрёсток на красный свет небезопасно, и выехали на проезжую часть. Водитель легкового автомобиля марки «Kia Rio» не успел среагировать на внезапное появление движущегося препятствия, и сбил самокатчиков. К счастью, ездуны остались живы, но обоим понадобилась медицинская помощь. Помощь — техническая — понадобится и сбившей их машине, у которой от удара с мягким телом разбилось лобовое стекло. А вот электросамокат, возможно, восстановлению не подлежит — автомобиль проехался по нему всем своим немалым весом.

С появлением такого крутого средства передвижения, как электросамокат (который не требует даже прав на вождение), а особенно — с развитием бизнеса по сдаче «вжухов» в аренду, — в России резко увеличилось количество ДТП по всей России. Свердловская область по этому показателю (по авариям на самокатах) в этом году заняла малопочётное 3 место в списке российских регионов, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Аварии с самокатами, во многом, происходят из-за несоблюдения правил пользования ими. Так, ездить на этом средстве передвижения вдвоём не рекомендуется, а некоторыми сервисами даже напрямую запрещено. В сегодняшнем происшествии это правило тоже было нарушено.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Екатеринбурге иномарка столкнулась с рейсовым автобусом
04 августа 2022
Девочка перебегала дорогу в Екатеринбурге и попала под колеса автомобиля
04 августа 2022
В Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле зафиксированы ДТП с участием детей
04 августа 2022
В Екатеринбурге автомобиль сбил женщину с ребенком на электровелосипеде
03 августа 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Предпринимателям в Екатеринбурге пытаются запретить вести бизнес на основании несуществующих документов

Разбираемся, как порой сложно вести бизнес, когда ты начинаешь действовать по закону
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
19:19 Двое великовозрастных «дитятей» на электросамокате попали в ДТП в Екатеринбурге
18:40 Водонапорной башне Екатеринбурга подарят спектакль и экскурсии
17:45 Предупреждение о ливнях и граде продлено в Свердловской области
17:29 Капремонт 15 километров трассы Пермь – Екатеринбург завершат до конца года
16:51 В Свердловской области после отравления детей под Нижним Тагилом проверят столовые в школах и лагерях
16:25 В Екатеринбурге за рулем автомобиля задержали пьяного 16-летнего парня
15:53 Со дна водоема у «Рамады» в Екатеринбурге достали тело подростка
15:22 На площади 1905 года в Екатеринбурге проведут модные показы
14:54 В Екатеринбурге ликвидировали городской избирком
14:21 В воздухе Екатеринбурга Роспотребнадзор обнаружил вредные вещества
13:58 В Свердловской области за сутки выявили более 300 случаев коронавируса
13:26 Девушка с собакой провалилась в открытый люк у «Ельцин Центра» в Екатеринбурге
12:53 В Екатеринбурге из горящей квартиры спасли женщину с ребенком
12:25 За выходные в Екатеринбурге задержали 11 пьяных водителей
11:52 В Свердловской области ликвидировали восемь лесных пожаров
11:27 Директору оборонного завода присвоили звание «Почетный гражданин Екатеринбурга»
10:55 Прибитый гвоздями к полу труп нашли в Нижнем Тагиле
10:21 В Екатеринбурге стартует конкурс «Бумаге – вторую жизнь!»
09:54 «Святогор» приобрел тренажеры для социально-реабилитационного центра в Ивделе
09:22 В Свердловской области снижается число пострадавших от укусов клещей
20:53 За смерть работника директора «Фортуны» из Верхней Пышмы накажут принудительным трудом
20:15 Футбольные соревнования для людей с инвалидностью прошли в Нижнем Тагиле
19:34 Проект Виктора Норкина «Экопоходы» побывал в парке Оленьи Ручьи
19:17 В Екатеринбурге пройдёт повторный суд по иску Ивана Волкова к Свердловскому губернатору
18:50 Желающие узнать Екатеринбург получше проведут неделю с Артёмом Берковичем
17:52 Жара в Свердловской области к концу недели пойдет на спад
Все новости Свердловской области
18:54 В Минобороны РФ прокомментировали взрывы на аэродроме в Новофедоровке
18:13 Аксенов сообщил, что выехал на место взрывов в поселок Новофедоровка в Крыму
17:45 Мэр Нагасаки призвал к полной ликвидации ядерного оружия в мире
16:28 Кондратьев: в Краснодарском крае появится первый в РФ завод по производству щелочных батареек
15:42 Премьер-министр Эстонии выступила за запрет выдачи виз россиянам, Медведев назвал ее слова «хренью»
15:00 Минобороны: в августе пройдет учение с боевой стрельбой в Беларуси и на российском полигоне
14:06 ВЦИОМ: более 70% россиян в последние 2-3 года не летали на самолётах
12:40 Суд признал законным арест трех генералов петербургского главка МВД
11:53 ИКЕА объявила о завершении онлайн-продажи товаров 15 августа
11:40 Reuters: российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти
11:09 Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 17 августа
11:03 Крупный пожар на кубинском нефтехранилище продолжается, горят уже четыре резервуара
10:09 NYT: ФБР провело обыски в имении экс-президента Трампа во Флориде
09:43 В Южной Корее из-за сильнейшего за 80 лет ливня погибли семь человек, шестеро пропали без вести
18:22 В Зеленогорске ураган сломал главный крест на куполе храма Казанской иконы Божией матери
17:15 Хинштейн не согласен с мягким приговором Редькину, он направит запрос об обжаловании
16:38 СМИ: в Коми разбился частный самолет, три человека погибли
16:21 ВЦИОМ: каждого пятого россиянина в детстве наказывали ремнем, сегодня телесные наказания применяют 13% родителей
15:16 В Сочи от удара молнии погиб 47-летний житель Уфы, СК проводит проверку
14:53 Мурашко: в России показатели смертности среди мужчин к 35 годам в два раза выше, чем у женщин
14:17 В Волгоградской области возобновляет работу оперштаб по борьбе с коронавирусом
13:20 В Курской и Белгородской областях на две недели продлён «жёлтый уровень» террористической опасности
13:00 Генпрокурор РФ: после 24 февраля удалено или заблокировано 138 тысяч интернет-ресурсов
11:55 СК: иркутских полицейских подозревают в многомиллионных взятках за фиктивные экзамены ПДД
11:11 На Камчатке экс-депутат Редькин получил 9 месяцев ограничения свободы за убийство по неосторожности
10:37 Армия Китая продолжила учения вокруг Тайваня, они должны были завершиться 7 августа
Все новости России и мира
19:19 Двое великовозрастных «дитятей» на электросамокате попали в ДТП в Екатеринбурге
18:40 Водонапорной башне Екатеринбурга подарят спектакль и экскурсии
17:45 Предупреждение о ливнях и граде продлено в Свердловской области
17:29 Капремонт 15 километров трассы Пермь – Екатеринбург завершат до конца года
16:51 В Свердловской области после отравления детей под Нижним Тагилом проверят столовые в школах и лагерях
16:25 В Екатеринбурге за рулем автомобиля задержали пьяного 16-летнего парня
15:53 Со дна водоема у «Рамады» в Екатеринбурге достали тело подростка
15:22 На площади 1905 года в Екатеринбурге проведут модные показы
14:54 В Екатеринбурге ликвидировали городской избирком
14:51 В Перми сотрудники транспортной полиции задержали местную жительницу с наркотиком
14:21 В воздухе Екатеринбурга Роспотребнадзор обнаружил вредные вещества
14:13 В Перми открывается кинолаборатория LetsDOC для документалистов со всей России
13:58 В Свердловской области за сутки выявили более 300 случаев коронавируса
13:29 Росреестр разъясняет: площадь доли, выделенной ребенку, не может быть меньше шести метров
13:26 Девушка с собакой провалилась в открытый люк у «Ельцин Центра» в Екатеринбурге
12:54 На пермской набережной пройдет День физкультурника
12:53 В Екатеринбурге из горящей квартиры спасли женщину с ребенком
12:25 За выходные в Екатеринбурге задержали 11 пьяных водителей
11:52 В Свердловской области ликвидировали восемь лесных пожаров
11:27 Директору оборонного завода присвоили звание «Почетный гражданин Екатеринбурга»
10:55 Прибитый гвоздями к полу труп нашли в Нижнем Тагиле
10:49 В Прикамье судебные приставы обязали землевладелицу ликвидировать несанкционированную свалку
10:21 В Екатеринбурге стартует конкурс «Бумаге – вторую жизнь!»
09:54 «Святогор» приобрел тренажеры для социально-реабилитационного центра в Ивделе
09:22 В Свердловской области снижается число пострадавших от укусов клещей
20:53 За смерть работника директора «Фортуны» из Верхней Пышмы накажут принудительным трудом
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK