В Екатеринбурге из горящей квартиры спасли женщину с ребенком

– Один из жильцов сообщил пожарным, что квартире на втором этаже могут находиться люди. Тогда огнеборцы, обезопасив дыхательные пути влажной тканью, в условиях сильного задымления проследовали на второй этаж, где обнаружили женщину и ребенка. Мужчины эвакуировали пострадавших и передали их врачам скорой медицинской помощи, – рассказали в МЧС.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге двое пожарных в свой выходной день спасли из горящей квартиры женщину с ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.Пожар произошел 5 августа в двухэтажном многоквартирном доме на улице Патриса Лумумбы. Огонь охватил домашние вещи в квартире на втором этаже.Сотрудники 97-й пожарно-спасательной части Артемий Воробьев и Марат Мунипов в свой выходной день проезжали недалеко от места пожара на личном автомобиле. Увидев густой дым, они направились в сторону горящего дома. Забежав в здание, мужчины стали стучать в двери квартир, призывая местных жителей к эвакуации.Всего из дома эвакуировали 12 человек, в том числе двух детей. Прибывшие подразделения пожарной охраны потушили огонь за 30 минут.Сейчас рассматривается вопрос о представлении Артемия Воробьева и Марата Мунипова к награде МЧС России.