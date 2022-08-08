В Свердловской области ликвидировали восемь лесных пожаров

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки ликвидировали восемь лесных пожаров около Екатеринбурга и Нижнего Тагила, а также в Сысертском и Тавдинском лесничествах.Как сообщили в департаменте информполитики региона, во всех случаях причиной пожаров стало неосторожное обращение людей с огнем.По данным на утро 9 августа, парашютисты-десантники Уральской авиалесоохраны продолжают тушить лесной пожар в труднодоступном районе Пелымского городского округа. Борьбу с пожаром в Билимбаевском лесничестве ведут специалисты наземной службы с привлечением специальной техники.Кроме того, локализованы природные пожары в Березовском городском округе, Верхотурском, Сысертском и Шалинском лесничествах.